Популярная украинская певица Алина Гросу после развода с мужем показалась в окружении нового красавчика

Снимки знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«ДНК скоро на…как думаете, убьют меня? Режиссер наш и режиссенок мой…, с окончанием съемок. Волнение и старание точно было не зря. Пусть и твоя первая большая работа, но с такой профессиональной командой, верой в тебя и твоим талантом точно станет конфеткой», - говорится в сообщении.

На снимках Гросу позирует в окружении молодого человека, который ее обнимает. Уточним, что это происходит на съемочной площадке, в присутствии съемочной группы.

«Алина ты когда нибудь отдыхаешь?», «классный образ», «красивые», «очень крутая», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что популярна певица и актриса Алина Гросу, которая развелась со своим супругом вскоре после пышной свадьбы, удивила худобой

Алина сидела возле большой камеры. Ее волосы были распущены и красиво обрамляли худое лицо. Одета звезда была в теплый плащ. Видно, что фото делалось в потемках.

Напомним, что Гросу после развода выдала всю правду о заработке бывшего мужа-россиянина: «Самое ужасное…».

Как сообщала Politeka, мрачная Гросу не смогла скрыть тоску по мужу после скандального развода: "Разве можно изменить...".

Также Politeka писала, что счастливая Гросу в прозрачной кофте посветила внушительными объемами: «Прекрасна телом и душой».