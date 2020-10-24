Известная украинская певица Алина Гросу показала стильный образ во время очередного интервью после развода

Недавно сеть потрясла новость о тайном разводе певицы спустя полгода брака с молодым бизнесменом. Алина не только не рассказала о расставании, но еще и несколько месяцев молчала о своих переживаниях, скрывала развод и не давала поводов для сплетен, чтобы пережить спокойно травму.

После того, как она решилась на откровения, стало известно, что мужчина сам предложил пожить отдельно и, более того, намекнул, что уже нашел себе новую избранницу. Подобного Алина простить не могла, а потому пара разошлась без лишних скандалов.

Сейчас звезда рассказывает о произошедшем и отвечает на все вопросы, специально для этого она дала несколько интервью. Кардами с одного из них Гросу недавно поделилась в Инстаграм, поразив повзрослевшим и даже мрачным видом:

«Всем привет:) Кто смотрел наше интервью с @nat_vanka ? Поменяло ли оно ваше мнение обо мне?) было ли вам интересно?))

В свою очередь я очень хочу поблагодарить невероятно сильного интервьюера за приятную беседу, за поддержку, советы, мысли и за то что попробовали и увидели меня настоящей❤️ Спасибо за добрые слова!)», - пишет Алина.

Вот как реагируют в сети:

«Ты Ангел. Разве можно изменить мнение о Ангеле?; Красивая локация красивые девчата 😎; Я даже не знаю что тебе сказать 💕✍🏻; Алиночка, вы чудесная!; Ну как минимум + 1 поклонник 😼; Смотришь на всё уже взрослым взглядом ✌️; Алина я люблю твой взгляд)очень ❤️😮; Всегда считала Вас мудрой, умной, утончённой и доброй девушкой - прекрасной певицей!; Кицька 💅; Вы однозначно повзрослели.Меньше ужимок. Было больше про "быть", а не "казаться" 👏; Две умные женщины собрались 👍; Мы были полны стереотипов о вас. А вы другая)».

Ранее мы также писали, что в интервью журналистке Наташе Влащенко звезда призналась, что по факту ее экс-супруга можно назвать бизнесменом лишь с большой натяжкой.

Гросу пояснила, что формально Александр занимался развитием компьютерных клубов, однако акционерами были и другие люди. Поэтому артистке было трудно понять, ради чего ее муж проводит за компьютером по 20 часов в сутки.

«С одной стороны, когда ты очень крутой айтишник и что-то создаешь сам, я понимаю, что ты делаешь 20 часов в сутки. Но в компьютерном клубе играть? По факту это больше название. Но я не могу его сейчас обидеть и сказать: "Этого не было". Но в моем понимании бизнес – это немножко другое», - заметила Гросу.

Она также призналась, что в их семье деньги были общими, однако основной вклад в семейный бюджет делала все же она.

«В какой-то момент меня немножко прорвало. Ведь самое ужасное не когда человек нагло берет, а когда как ни в чем ни бывало и ты ничего не можешь сказать», - подчеркнула Гросу.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром...".

Также Politeka писала, что Гросу после развода излила душу, откровенные слова: «С тобой я буду, сколько пожелаю».