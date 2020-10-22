Популярная украинская исполнительница Алина Гросу похвасталась невероятной красотой, нарядившись в прозрачную кофту

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мои любимые, хочу узнать о вас больше:) именно сегодня о личной жизни…» - говорится в сообщении.

В связи с этим Гросу предлагает поклонникам отправить стикер в виде сердца, что будет означать следующее:

«Вы замужем/женаты - ставьте ❤️ Просто в отношениях - 💕 Все сложно - 💜 Влюблены, но пока не вместе - 🧡 Свободны и телом и душой - 🤍», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что пост красотка сопровождала снимком в машине. На них красотка позирует в прозрачной кофте, демонстрируя изумительную фигуру.

«Прекрасна телом и душой», «С айфон на андроид не все смайлы передает . Свободны и телом и душой 🙄», «какая вы красивая», «вау, какая красота», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 25-летняя украинская певица Алина Гросу после откровения о тяжелом разводе впечатлила публику похорошевшим видом

Звезда сидела на скамье в красном платье в белый горошек, бежевом пальто и белых туфлях-"лодочках". В руках Алина держала исписанные от руки листочки бумаги, а рядом с ней стоял стаканчик, видимо, с кофе.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".