34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова показала гарний подарунок

Артистка зараз бере участь у зірковому шоу "Льодовиковий період", передає Politeka.net. Партнером знаменитості став олімпійський чемпіон танців на льоду Дмитро Соловйов.

Пара дуже полюбилася глядачам, адже вона завжди дивує своїми номерами.

Попри проблеми зі здоров'ям, Ольга неодноразово скаржилася на болі в м'язах і суглобах, відома красуня продовжує активно тренуватися.

Цього разу на тренуванні зірку чекав сюрприз. Виявляється прихильниця вирішила підбадьорити зіркову учасницю і піднесла їй величезний букет.

"Сьогодні приїхала тренуватися, незважаючи на те, що сказали, що у всіх вихідний 😅 🙃 🦾 🦿 😂 і так було приємно, що просто мила дівчина, моя прихильниця, приїхала з прекрасними квітами, і прикрасами в подаруночок, обов'язково вам покажу 🙏 🏻 спасибі за вашу любов і підтримку", - написала Бузова.

При цьому артистка встала на коліно. Вона була в синій футболці і чорних лосинах.

Ольга посміхалася, і видно, що була задоволена такою увагою з боку фанатки.

За півгодини пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ти така молодець ! Навіть у вихідний працюєш ! Ти гідна перемоги - на цьому проекті 🙏", " дуже красивий букет!!!! Оль, я звичайно не ваша фанатка, але в працьовитості і завзятості у вас немає рівних!!!!! Просто немає! Молодець"," який букет 😍 💐 і без макіяжу миліше🤗", " думаю, що так виглядають ангели 👼 🙏 🏻 ❤ ️ дуже красива😍 🔥", " Оля на ковзанці! Значить буде 8-й прокат", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".