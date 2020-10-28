Ангел бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася бездоганною фігурою під час прогулянки

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Осінь в Лос Анджелесі", - йдеться в повідомленні.

На знімку Олівейра позує під час прогулянки, вбравшись в штани і тісний топ з оверсайз піджаком. У якийсь момент вона його відкриває, демонструючи пружні принади.

"Королівський погляд", " сама досконалість. Так повинна виглядати кожна брюнетка", "дуже красиво виглядаєш», «вау, твій наряд це щось непередаване», "ти чудова, як ніколи",-пишуть вони.

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На фото модель стояла в білому напівпрозорій майці й джинсах. Красуня похвалилася своєю фігурою на декількох фото, де позувала в різних позах. На одному з фото можна помітити, як через тканину видно найпікантніше на грудях. Волосся Жизель зібрала у хвіст, а доповнила образ стильними окулярами.

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