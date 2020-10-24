Ангел легендарного бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра восхитила безупречной фигурой в спортивных штанах
Снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram, передает Politeka.
«Ношу каждый день эти спортивные штаны», - коротко говорится в сообщении.
На снимках видно Оливейру, которая в одних спортивных штанах и топе демонстрирует роскошную фигуру, эффектно присев в кадр. Дополнить образ знаменитость решила сумочкой и шлепками.
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«Вот это стиль», «вау, красотка», «идеал», «очень красивая», «ну нереальная», «очень мило выглядишь», «само совершенство», «огонь выглядишь», - пишут ее поклонники.
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На фото модель стояла в белом полупрозрачной майке и джинсах. Красотка похвасталась своей фигурой на нескольких фото, где позировала в разных позах. На одном из фото можно заметить, как через ткань видно самое пикантное на груди. Волосы Жизель собрала в хвост, а дополнила образ стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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