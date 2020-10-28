Ангел бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась безупречной фигурой во время прогулки
Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Осень в Лос Анджелесе», - говорится в сообщении.
На снимке Оливейра позирует во время прогулки, нарядившись в штаны и тесный топ с оверсайз пиджаком. В какой-то момент она его распахивает, демонстрируя упругие прелести.
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«Королевский взгляд», «само совершенство. Так должна выглядеть каждая брюнетка», «очень красиво выглядишь», «вау, твой наряд это что-то непередаваемое», «ты великолепна, как никогда», - пишут они.
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На фото модель стояла в белом полупрозрачной майке и джинсах. Красотка похвасталась своей фигурой на нескольких фото, где позировала в разных позах. На одном из фото можно заметить, как через ткань видно самое пикантное на груди. Волосы Жизель собрала в хвост, а дополнила образ стильными очками.
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