Відомий український співак Сергій Бабкін показав результати свого хобі

Артист активно займається творчістю, але і знаходить час на відпочинок, передає Politeka.net. Так, співак регулярно робить знімки, якими ділиться в Instagram.

Приблизно годину тому Бабкін постав на природі з відерцями і кошиком з грибами. Сам артист був задоволений зібраним "урожаєм". Він посміхався, присівши в зелених джинсах.

Також для свого походу Сергій вибрав панамку, кофту і футболку.

Примітно, що артист забруднив обличчя, але це анітрохи нікого не бентежило, адже головне те "багатство", яке він тримав в руках.

"КУ!🍄

🍄Сьогодні ми зібрали 5.320 кг білих грибів і багато маслюків! 🍄Пройшли по лісі 22 978 кроків!

🍄Смажимо картоплю з білими грибами! Задоволені на 💯 Весь наш похід дивіться в сторіз👆 🏻 А як ви провели вашу чарівну середу?👇 🏻 ",- написав співак.

Приблизно за годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"А ми тільки опеньків назбирали 4 відра...👌 ", "Я теж хочу таке фото😍", " з урожаєм!👍 💗 👏 😊 ", "Ми теж просто обожнюємо збирати гриби,але у нас в Слов'янську практично не було дощу і відповідно грибів немає.Де ви збирали?", "Приїду в гості на картоплю з білими грибами😂 😂 😂 😃 😃 😃 😃. Приймете? 😃 ", "А ми теж збирали всією сім'єю тільки в Цюрупинську", " Носом гриби рив чи що?😉 🤣 ", "Ну, і улов. Круто!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Бабкін був зображений в дуже високому стрибку. Він відкрив рот, розставив руки в сторони і немов біжить по повітрю.

"Стрибок у вихідні!!🤍», – підписав знімок артист.

Нагадавши, біда обрушилася на сім'ю Бабкіних, подружжя зробило заяву.

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