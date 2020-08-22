Сергій і Сніжана Бабкіни були на межі розлучення

Відверте зізнання в інтерв'ю Маші Єфросиніній зробив сам музикант, передає Politeka.net.

За його словами, їхній шлюб зі Сніжаною опинився на межі розриву після того, як група 5'nizza остаточно розпалася.

"Я зробив дуже боляче. Цьому прощення немає. Я як чоловік дуже сильно помилився... Я став сольним виконавцем і почав частенько їздити. Вона (Сніжана, - ред.) не була зі мною, не їздила", - розповідає Сергій про поїздку, під час якої сталася зрада.

По приїзду додому Сніжана заявила музиканту, що "про все знає".

"Я бачила сон, що ти сидиш посеред кімнати, а навколо тебе дуже багато ляльок Барбі. А ти сидиш і знизуєш плечима. Це правда?",- продовжив співак.

Однак Сергій спершу всіляко відмовлявся і навіть підвищував голос на дружину. Але ситуація змінилася вже ввечері.

"Я відмовлявся, розлютився, кричав навіть. А ввечері мився у ванній і почав сильно ридати. Сніжана спокійно зайшла, побачила все і пішла", - згадує популярний співак.

"Я зупиняв її, на колінах вимолював вибачення, просив дати час, обіцяв все виправити", - додав Бабкін.

За словами Сергія Бабкіна, їх шлюб зі Сніжаною врятував "загадковий господар", про якого він вже неодноразово розповідав.

"Йдучи Сніжана почула, що у ванній біжить вода, а я, коли йду все перекриваю, всі крани. Вона зайшла і побачила повну ванну води, яка вже витікає за краї. Вона раз, а крани закриті, починає швиденько цю воду витирати ганчіркою, тому що все ллється на підлогу...і відчуває, що хтось стоїть в такій же позі і дихає біля неї і каже: "що ви? Що ви робите?"І вона сіла на валізи і заспокоїлася", - резюмував Сергій Бабкін в ефірі програми Маші Єфросиніної на Youtube.

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