Известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана заразились коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост Бабкина в соцсети.

Музыкант рассказал подписчикам, что сначала заболела его жена. Среди симптомов - высокая температура, ломит тело, появилось жжение в области груди и пропал нюх.

Симптомы у Снежаны Бабкиной появились 24 августа. Супруги прислушались к совету врача и прошли ПЦР-тест, который оказался положительным.

"Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда соблюдали меры предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию. Конечно, сейчас мы на самоизоляции , конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом", - сообщил Бабкин.

Он также отметил, что у него температура поднялась только через несколько дней после того, как первые симптомы появились у жены. Сейчас супруги ждут результатов анализа крови.

"Кажется, COVID-19 где-то далеко. Но, по сути, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорируйте первые симптомы, наше здоровье - главное, что есть у нас", - написал Бабкин.

В комментариях подписчики Бабкина пожелали супругам скорейшего выздоровления, но некоторые все же высказали свои предположения, где супруги могли заразиться - на торжествах ко Дню независимости на Софиевской площади.

Напомним, Газманова срочно госпитализировали, жена тоже заболела: что случилось с супругами.

Ранее Politeka писала о разводе Сергея и Снежаны Бабкиных, певец раскрыл правду об измене: "Стоял на коленях и...".

Как сообщала Politeka, счастливый Сергей Бабкин в дерзком образе поразил сходством с Джонни Деппом.