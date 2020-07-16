Известный украинский певец Сергей Бабкин поделился трогательным фото с женой и рассказал о том, что готовит сюрприз для украинцев

Артист поделился новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Бабкин рассказал, что прямо сейчас готовит некий сюрприз ко Дню Независимости Украины. Он также поделился своими фотографиями, сделанными, по всей видимости, во время прошлых выступлений еще до карантина.

На первом фото певец сидит на сцене под открытым небом с гитарой в руке. Его стильный образ дополняют модные очки и многочисленные браслеты и кольца на руках.

На втором фото он сидит там же, но уже прижимает к себе и целует в щеку свою жену Снежану.

Артист также показал снимок, на котором он стоит в окружении поклонников.

«Готовим что-то очень особенное ко Дню Независимости Украины», - подписал снимки Бабкин.

Поклонники обрадовались такому посту певца и тут же принялись его обсуждать. При этом некоторые заметили сходство между певцом в этом образе и знаменитым актером Джонни Деппом.

«ооочень похожи Вы на Джонни Деппа в этом образе», «Какие ж вы классные. Даже через фото передается настроение», «Где маски?», «Комбик класный», - пишут люди.

Напомним, Сергей Бабкин в одних трусах показал «козу» и умилил сеть: «Типа крутой».

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