Известный украинский певец Сергей Бабкин показал результаты своего хобби

Артист активно занимается творчеством, но и находит время на отдых, передает Politeka.net. Так, певец регулярно делает снимки, которыми делится в Инстаграм.

Примерно час назад Бабкин предстал на природе с ведерками и корзинкой с грибами. Сам артист был доволен собранным "урожаем". Он улыбался, присев в зеленых джинсах.

Также для своего похода Сергей выбрал панамку, кофту и футболку.

Примечательно, что артист испачкал лицо, но это нисколько никого не смущало, ведь главное то "богатство", которое он держал в руках.

"КУ!🍄

🍄Сегодня мы собрали 5.320 кг белых грибов и много маслят! 🍄Прошли по лесу 22 978 шагов!

🍄Жарим картошку с белыми грибами! Довольны на 💯 Весь наш поход смотрите в сториз👆🏻 А как вы провели вашу волшебную среду?👇🏻", - написал певец.

Примерно за час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"А мы только опят насобирали 4 ведра...👌", "Я тоже хочу такое фото😍", "С урожаем!👍💗👏😊", "Мы тоже просто обожаем собирать грибы,но у нас в Славянске практически не было дождя и соответственно грибов нет.Где вы собирали?", "Приеду в гости на картошку с белыми грибами 😂😂😂😃😃😃😃. Примите? 😃", "А мы тоже собирали всей семьёй только в Цюрупинске", "Носом грибы рыл что ли?😉🤣", "Ну, и улов. Круто!", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Бабкин был запечатлен в очень высоком прыжке. Он открыл рот, расставил руки в стороны и словно бежит по воздуху.

«Прыжок в Выходные!!🤍», – подписал снимок артист.

Напомним, беда обрушилась на семью Бабкиных, супруги сделали заявление.

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