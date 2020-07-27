Популярный украинский певец Сергей Бабкин удивил поклонников раритетным фото

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором предстал в очень интересном образе. Бабкин был одет в красные джинсы, а верхнюю одежду снял. Он сверкнул молодым подкачанным телом, встав в позу, готового к бою мужчины. Выглядел Бабкин очень свежо.

«Доброе утро. Ловите раритетик. 1997 год. Это театралка (театральный университет). Игра. Каждый из нас показывал известную личность. Кого показывал я?»,- заинтриговал артист.

За час фото собрало более 5 тысяч лайков. В комментариях стали гадать, на кого же похож певец.

«Должен был быть Ван Дамм. Но получился Джозеф Гордон Левит», «Какой красавец», «Крутой», «Шикарный», «Фредди Меркури», «Хотя, может, и молодой Ван Дамм, у него было такое фото в 80-х», «Ой, ой. Хорош», «Брюс Ли?)», «Точно Брюс Ли», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Бабкин пообещал ответить на загадку в своих сторис.

Ранее мы писали, что над Сергеем Бабкиным поиздевались на передаче «Кто сверху?». Его надели в наряд балерины. На певца натянули белые колготки, пуанты, розовое боди и балетную пачку. Образ дополнили розовые листочки на голове.

Напомним, что заросший Бабкин поразил новой внешностью, Кошевой из "Квартал 95" одобряет: "Мне хотелось быть разным".

Как сообщала Politeka, счастливый Сергей Бабкин в дерзком образе впечатлил сходством с Джонни Деппом: "Что-то особенное".

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин в одних трусах показал «козу» и умилил сеть: «Типа крутой».