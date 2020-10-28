Російська актриса Христина Асмус вразила красою, вбравшись в малиновий брючний костюм
Знімок знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Якщо б можна було, за умовами Інстаграма, бути підписаним тільки на кілька людей, то на моїй сторінці це були б...» - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Асмус позує в брючному малиновому костюмі, ефектно присівши біля камери. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Супер", "Червона принцеса», «шикарна», «красиві туфлі", " талановиті люди – талановиті у всьому. Це про тебе", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що скандальна російська актриса Христина Асмус знову здивувала свою численну армію фанатів
Зірка " тексту "прочитала вірш Маші Рупасової" Мама вдома, мами немає, мама вийшла в інтернет...".
"Натрапила в телефоні)) прекрасний вірш Маші Рупасової ️ ️ дитячий вірш з дорослим змістом👐 🏻", - підписала Відеоролик знаменитість.
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