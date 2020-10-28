Російська актриса Христина Асмус вразила красою, вбравшись в малиновий брючний костюм

Знімок знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Якщо б можна було, за умовами Інстаграма, бути підписаним тільки на кілька людей, то на моїй сторінці це були б...» - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Асмус позує в брючному малиновому костюмі, ефектно присівши біля камери. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Супер", "Червона принцеса», «шикарна», «красиві туфлі", " талановиті люди – талановиті у всьому. Це про тебе", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що скандальна російська актриса Христина Асмус знову здивувала свою численну армію фанатів

Зірка " тексту "прочитала вірш Маші Рупасової" Мама вдома, мами немає, мама вийшла в інтернет...".

"Натрапила в телефоні)) прекрасний вірш Маші Рупасової ️ ️ дитячий вірш з дорослим змістом👐 🏻", - підписала Відеоролик знаменитість.

Нагадавши, Асмус, що розлучається з Харламовим, раптово заговорила про зміну прізвища: відверте зізнання зірки.

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "на численні прохання...".

Також Politeka писала, що прудка Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила всіх зізнанням: "вибрала не одного, а чотирьох".