Российская актриса Кристина Асмус поразила красотой, нарядившись в малиновый брючный костюм

Снимок знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Если б можно было, по условиям инстаграмма, быть подписанным только на несколько человек, то на моей странице это были бы…» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Асмус позирует в брючном малиновом костюме, эффектно присев у камеры. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Супер», «красная принцесса», «шикарная», «красивые туфли», «талантливые люди – талантливы во всем. Это про тебя», - пишут они.

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