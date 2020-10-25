Скандальная российская актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым делает все, чтобы подогреть интерес к своей персоне

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

Так, Асмус предложила своим фолловерам задать любые вопросы, на которые обещала ответить.

"По многочисленным просьбам, второй сезон вопрос/ответ", написала она.

А чтобы больше заинтересовать поклонников актриса опубликовала снимок, на котором запечатлена топлес. Асмус позирует только в джинсах и кепке.

Что касается вопросов, то тут не обошлось без темы развода с шоуменом.

«Что сподвигло вас на расставание с Гариком?» - поинтересовались у артистки.

Асмус ответила уклончиво.

«Это долгий разговор, когда-нибудь я расскажу, почему год назад, я решилась поменять свою жизнь», - написала актриса.

Напомним, на днях Харламов немного пролил свет на причину развада с Асмус.

По словам Харламова, у них с Асмус не было какого-то прецедента, однако их отношения довольно долго двигались к разводу. «В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. То есть я не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком [продолжать отношения] дальше или не можешь», — поделился комик.

Он подчеркнул, что решение было обоюдным: партнеры поняли, что они «из разных миров» и что у них все меньше и меньше тем для разговора. Кроме того, стало очевидно, что у пары разные интересы и разные компании.

При этом он довил, что их дочь все не знает, что родители развелись.

Напомним, о своем разводе Асмус и Харламов объявили публике 22 июня, отметив, что решение было принято около года назад.

Напомним, Харламов после разрыва с Асмус показал новую "жену".

А еще Politeka писала, что загорелые полушария "невесты" Харламова и Асмус в прозрачной ночнушке, в Сети фурор.

Также Politeka сообщала, что Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус.