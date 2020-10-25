Кристина Асмус, которая сейчас разводится с Гариком Харламовым, призналась, что ее подтолкнуло к смене фамилии

Об этом пишет ANews.

Так, звезда российского кино призналась, что не всегда носила фамилию Асмус.

Кристина решилась на смену фамилии после того, как стала совершеннолетней и решила связать свою дальнейшую жизнь с кинематографом.

Девичья фамилия Кристины - Мясникова, и с ней девушка выступала на соревнованиях, когда активно занималась гимнастикой. Как признается, Кристина Асмус, о смене фамилии она задумалась после просмотра популярного в 90-ых сериала "Дикий ангел", главную роль в котором исполняла Наталья Орейро.

Звезда тогда решила, что для съемок в кино ей нужна красивая фамилия и выбор пал именно на Асмус. Дело в том, что эту фамилию всю жизнь носила ее мама, чьи предки до сих пор живут в Германии.

"Википедия нагло врет. Я взяла мамину фамилию лет 15 назад", - откровенно призналась Кристина Асмус.

Ранее Гарик Харламов назвал настоящую причину развода с Кристиной Асмус.

СМИ уверяли, что резидент Comedy Club решил подать на развод после скандальной роли Кристины Асмус в "Тексте". Но Гарик Харламов уверяет, что он просто разлюбил свою жену.

Более того, как признается резидент Comedy Club, их дочь Анастасия до сих пор не знает, что родители подали на развод. По словам юмориста, в детстве он тяжело пережил развод родителей. Гарик не хочет, чтобы его дочь Анастасию постигла такая же судьба, поэтому дочери о разводе они деликатно расскажут.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением

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