Скандальная российская актриса Кристина Асмус порадовала фанатов новой фотографией
После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус продолжает жить обычной жизнью, а также активно реализовывается не только на экране, но и в театре. Знаменитость собрала многомиллионную аудиторию на странице в соцсети Инстаграм и активно делиться с поклонниками различными фотоснимками, сделанными, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни, передает Politeka
На новом фото Асмус показала свою безупречную фигуру в черных спортивных шортиках и кофте. Актриса подставила свое счастливое лицо лучам солнца, как бы демонстрируя пробуждение.
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«Так выглядит человек, который лёг сегодня в 10 утра и встал в 13:00 😖
Ну почти так 😅
Всю ночь читала ваши комменты для #CALLMEASMUS и только закончила!!! ✊🏻
Прочитала каждую из почти 3000 заявок!
И выбрала не одного победителя, а 4!!! 🏆
Спасибо всем огромнейшее за участие!!!!
Читала и восхищалась!! ❤️
Какие вы все разные, необыкновенные!!!!», - написала актриса.
Не так давно мы писали, что Кристина Асмус показала подросшую дочь от Гарика Харламова и рассказала, где живет девочка, пока она болеет китайским вирусом.
«Для тех, кто так неистово волнуется с кем ребёнок. Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи)) Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у неё все отрицательные», - рассказала Асмус.
Она также поделилась новой фотографией дочери, на которой девочка позирует с легкой улыбкой.
Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».
Как сообщала Politeka, Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус: "Смотришь на ребенка и...".
Также Politeka писала, что больная Асмус рассказала, как живет с дочкой, и показала малышку: «Харламов в молодости».