Скандальная российская актриса Кристина Асмус порадовала фанатов новой фотографией

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус продолжает жить обычной жизнью, а также активно реализовывается не только на экране, но и в театре. Знаменитость собрала многомиллионную аудиторию на странице в соцсети Инстаграм и активно делиться с поклонниками различными фотоснимками, сделанными, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни, передает Politeka

На новом фото Асмус показала свою безупречную фигуру в черных спортивных шортиках и кофте. Актриса подставила свое счастливое лицо лучам солнца, как бы демонстрируя пробуждение.

«Так выглядит человек, который лёг сегодня в 10 утра и встал в 13:00 😖

Ну почти так 😅

Всю ночь читала ваши комменты для #CALLMEASMUS и только закончила!!! ✊🏻

Прочитала каждую из почти 3000 заявок!

И выбрала не одного победителя, а 4!!! 🏆

Спасибо всем огромнейшее за участие!!!!

Читала и восхищалась!! ❤️

Какие вы все разные, необыкновенные!!!!», - написала актриса.

Не так давно мы писали, что Кристина Асмус показала подросшую дочь от Гарика Харламова и рассказала, где живет девочка, пока она болеет китайским вирусом.

«Для тех, кто так неистово волнуется с кем ребёнок. Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи)) Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у неё все отрицательные», - рассказала Асмус.

Она также поделилась новой фотографией дочери, на которой девочка позирует с легкой улыбкой.

Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».

Как сообщала Politeka, Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус: "Смотришь на ребенка и...".

Также Politeka писала, что больная Асмус рассказала, как живет с дочкой, и показала малышку: «Харламов в молодости».