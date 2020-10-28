Модель показала, як проводить час

Американська модель Кендалл Дженнер, з відомого сімейства Кардашьян, постала в міні-бікіні

Блискуча брюнетка володіє стрункою фігурою, якою не гріх похвалитися, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця показала фото з відпочинку.

Модель зняли з різних ракурсів, щоб показати її шикарні форми з усіх боків.

Зірка одягла крихітне бікіні зелено-блакитного кольору. Маленькі клаптики тканини ледве прикривали найінтимніше.

Красуня підтягла лямки плавок вище стегон і і повернулася спиною до фотографа, під час входу в найчистішу воду. В результаті вийшов гарячий кадр, адже були відображені пружні сідниці Дженнер.

Зірка також показала не менш вражаючі види спереду.

Модель зробила дві грайливі кіски, а також завершила образ стильними аксесуарами, в тому числі, окулярами.

Вигляд у красуні був чудовим.

"Желе зловило мене", - підписала знімок знаменитість.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів фігурі Кендалл.

"Вау, яка красуня", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер позувала в одному боді з вирізом, демонстративно показуючи ідеальні форми у всій красі.

"Нові ексклюзивні стилі вже доступні!», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Кендалл Дженнер показала себе в красивому купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи достоїнства фігури. Волосся у моделі було розпущеним, а сама модель позувала у ванній кімнаті. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим, адже Дженнер майже нічим не прикрила своє тіло.

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