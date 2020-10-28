Американська модель Кендалл Дженнер, з відомого сімейства Кардашьян, постала в міні-бікіні
Блискуча брюнетка володіє стрункою фігурою, якою не гріх похвалитися, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця показала фото з відпочинку.
Модель зняли з різних ракурсів, щоб показати її шикарні форми з усіх боків.
Зірка одягла крихітне бікіні зелено-блакитного кольору. Маленькі клаптики тканини ледве прикривали найінтимніше.
Красуня підтягла лямки плавок вище стегон і і повернулася спиною до фотографа, під час входу в найчистішу воду. В результаті вийшов гарячий кадр, адже були відображені пружні сідниці Дженнер.
Шалена Волочкова без сорому задерла спідницю до небес: "Мій вам подарунок"
У Києві палає багатоповерхівка, мешканці будинку опинилися в пастці: перші подробиці і кадри з місця
Як виглядає копія Заворотнюк, заради якої розлучився Жигунов, схожість вражає: "Ви шикарна пара"
Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз: "Погода буде дивувати..."
Зірка також показала не менш вражаючі види спереду.
Модель зробила дві грайливі кіски, а також завершила образ стильними аксесуарами, в тому числі, окулярами.
Вигляд у красуні був чудовим.
"Желе зловило мене", - підписала знімок знаменитість.
Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів фігурі Кендалл.
"Вау, яка красуня", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер позувала в одному боді з вирізом, демонстративно показуючи ідеальні форми у всій красі.
"Нові ексклюзивні стилі вже доступні!», - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що Кендалл Дженнер показала себе в красивому купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи достоїнства фігури. Волосся у моделі було розпущеним, а сама модель позувала у ванній кімнаті. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим, адже Дженнер майже нічим не прикрила своє тіло.
Нагадавши, Кім Кардашьян засвітила Кайлі Дженнер та інших сестричок до пластики
А ще Politeka писала, що схудла Кім Кардашьян помірялася достоїнствами з Кортні і Кайлі Дженнер
Також Politeka писала, що Кендалл Дженнер в бікіні покрутилася перед дзеркалом, хвалячись засмагою