Американська модель Кендалл Дженнер, з відомого сімейства Кардашьян, постала в міні-бікіні 

Блискуча брюнетка володіє стрункою фігурою, якою не гріх похвалитися, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця показала фото з відпочинку. 

Модель зняли з різних ракурсів, щоб показати її шикарні форми з усіх боків. 

Зірка одягла крихітне бікіні зелено-блакитного кольору. Маленькі клаптики тканини ледве прикривали найінтимніше. 

Красуня підтягла лямки плавок вище стегон і і повернулася спиною до фотографа, під час входу в найчистішу воду. В результаті вийшов гарячий кадр, адже були відображені пружні сідниці Дженнер. 

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Зірка також показала не менш вражаючі види спереду. 

Модель зробила дві грайливі кіски, а також завершила образ стильними аксесуарами, в тому числі, окулярами. 

Вигляд у красуні був чудовим. 

"Желе зловило мене", - підписала знімок знаменитість. 

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів фігурі Кендалл. 

"Вау, яка красуня", - написав один з фанатів.

Нагадаємо,  Кендалл Дженнер позувала в одному боді з вирізом, демонстративно показуючи ідеальні форми у всій красі.

"Нові ексклюзивні стилі вже доступні!», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Кендалл Дженнер показала себе в красивому купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи достоїнства фігури. Волосся у моделі було розпущеним, а сама модель позувала у ванній кімнаті. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим, адже Дженнер майже нічим не прикрила своє тіло.

Нагадавши, Кім Кардашьян засвітила Кайлі Дженнер та інших сестричок до пластики

А ще Politeka писала, що схудла Кім Кардашьян помірялася достоїнствами з Кортні і Кайлі Дженнер

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