Это уже перебор

Всемирно известная модель Кендалл Дженнер похвасталась невероятной фигурой без белья

Как передает Politeka.net, соответственные кадры знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

22-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер, частенько выбирает откровенные наряды.

Судя по откровенности последних опубликованных кадров, Кендалл не отказалась от своих привычек.

На этот раз модель предстала на кадре без бюстгальтера, надев лишь кофточку и обтягивающие шорты.

Модель не стыдясь, позволила разглядеть все.

Отметим, что 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.

На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов.

Кендалл активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала огромную армию поклонников, состоящую из 119 миллионов человек.

На этот раз модель показала фото, на котором позирует в коротком топе черно-красного цвета. А изюминкой фотографии стали глаза модели, которые достаточно ярко накрашены.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе

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