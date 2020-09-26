Всемирно известная модель Кендалл Дженнер похвасталась невероятной фигурой без белья
Как передает Politeka.net, соответственные кадры знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.
22-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер, частенько выбирает откровенные наряды.
Судя по откровенности последних опубликованных кадров, Кендалл не отказалась от своих привычек.
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На этот раз модель предстала на кадре без бюстгальтера, надев лишь кофточку и обтягивающие шорты.
Модель не стыдясь, позволила разглядеть все.
Отметим, что 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.
На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов.
Кендалл активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала огромную армию поклонников, состоящую из 119 миллионов человек.
На этот раз модель показала фото, на котором позирует в коротком топе черно-красного цвета. А изюминкой фотографии стали глаза модели, которые достаточно ярко накрашены.
Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе
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