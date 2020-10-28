Зірка "Орла і решки" Настя Ивлєєва зворушила милим дитячим фото, на якому її просто не впізнати

Популярна російська блогерка і ведуча опублікувала архівний знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото маленька Настя позує в милому білому платтячку і з великим синім бантом на голові. Зараз красуня фарбується в блонд, проте на знімку можна побачити її натуральний темний колір волосся.

"Взагалі не впізнати, так?",- поцікавилася Івлєєва в підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Настя, виявляється ось який у тебе колір волосся!", "Була принцесська, стала гроза району (Королівка)", "маленька небезпека", "ні, ну Настю реально не впізнати, так змінилася", "лялечка блін", "впізнати...зухвала!", "Взагалі не змінилася, подорослішала просто", "іконою була, іконою і залишилася", "дуже красиве, миле янголятко, Мальвіна", "Ох цей дикий погляд, вже з дитинства", - пишуть люди.

До цього ми писали, що шанувальники Івлєєвої вирішили створити відео, на якому відображений процес зйомок красуні.

На відео показано, як блогерка позує перед камерою в різних спокусливих нарядах. На ній можна побачити міні-плаття ніжно-рожевого кольору з вирізами з боків і глибоким декольте, шкіряні штани в поєднанні з короткими блузами, що відкривають живіт, і ліфчиками і сміливий шовковий наряд з топом на тонких бретельках. Чим далі на відео, тим менше одягу залишається на красуні.

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