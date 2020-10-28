Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", вразила рухами на камеру

32-річна зірка спокушає своїми неймовірними формами, пише Politeka.net. Красуню запрошують на різні зйомки, де вона може похвалитися своїми достоїнствами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дивлячись на струнку фігуру і ідеальні вигини цієї блондинки, важко уявити, що вона народила двох дітей. Первістка, Анака, модель народила у 2016 році, а у 2018 - на світ з'явився другий син Аріель.

Варто відзначити, що з батьком хлопчиків, моделлю Германом Ніколі, особисте життя не склалося. Пара зустрілася з 2005 по 2018 роки, і у 2015 році навіть оголосила про заручини, але через півроку після народження Аріеля обидва розлучилися.

Зараз красуня посвітила час не тільки сім'ї, а й кар'єрі. Вона активно публікує у своєму Instagram фото і відео зйомок.

Так, в одному з останніх постів пекуча блондинка з'явилася в обтягуючій маєчці з глибоким декольте і лосинах. Красуня опустилася на коліна і звивалася на підлозі, вона з гордістю демонструвала свої вигини, граючи з довгим волоссям.

"~ Рух ~ запуск завтра ... @tropicofc", - написала модель.

За годину пост зібрав майже 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік фігури красуні.

"Мій ангел", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала в сукні. Дівчина стояла під душем. Красуня взялася рукою за блискавку наряду, роблячи знімок ще більш спокусливим. Кадр вийшов досить гарячими і зворушливими, хоча і зробленим в чорно-білих тонах.

Нагадавши, роздягнена зірка "Victoria's Secret" довела до мурашок кадрами з душу

А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret приспустила джинси, щоб показати найсоковитіше

Також Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret в крихітному бікіні підкорила хижим поглядом