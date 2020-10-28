Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", впечатлила движениями на камеру 

32-летняя звезда соблазняет своими невероятными формами, пишет Politeka.net. Красотку приглашают на различные съемки, где она может похвастаться своими достоинствами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Глядя на стройную фигуру и идеальные изгибы этой блондинки, трудно представить, что она родила двоих детей. Первенца, Анака, модель родила в 2016 году, а в 2018 - на свет появился второй сын Ариэль. 

Стоит отметить, что с отцом мальчиков, моделью Германом Николи, личная жизнь не сложилась. Пара повстречалась с 2005 по 2018 годы, и в 2015 году даже объявила о помолвке, но спустя полгода после рождения Ариэля оба расстались. 

Сейчас красотка посветила время не только семье, но и карьере. Она активно публикует в своем Инстаграм фото и видео съемок. 

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Так, в одном из последних постов жгучая блондинка появилась в обтягивающей маечке с глубоким декольте и лосинах. Красотка опустилась на колени и извивалась на полу, она с гордостью демонстрировала свои изгибы, играя с длинными волосами. 

"~ ДВИЖЕНИЕ ~ запуск завтра ... @tropicofc", - написала модель. 

За час пост собрал почти 20 тысяч просмотров и много комментариев. 

Пользователи сети написали много приятных слов в сторону фигуры красотки. 

"Мой ангел", - написал один из поклонников. 

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала в платье. Девушка стояла под душем. Красотка взялась рукой за молнию наряда, делая снимок еще более соблазнительным. Кадр получился довольно горячими и трогательными, хотя и сделанным в черно-белых тонах. 

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