Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", впечатлила движениями на камеру

32-летняя звезда соблазняет своими невероятными формами, пишет Politeka.net. Красотку приглашают на различные съемки, где она может похвастаться своими достоинствами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Глядя на стройную фигуру и идеальные изгибы этой блондинки, трудно представить, что она родила двоих детей. Первенца, Анака, модель родила в 2016 году, а в 2018 - на свет появился второй сын Ариэль.

Стоит отметить, что с отцом мальчиков, моделью Германом Николи, личная жизнь не сложилась. Пара повстречалась с 2005 по 2018 годы, и в 2015 году даже объявила о помолвке, но спустя полгода после рождения Ариэля оба расстались.

Сейчас красотка посветила время не только семье, но и карьере. Она активно публикует в своем Инстаграм фото и видео съемок.

Так, в одном из последних постов жгучая блондинка появилась в обтягивающей маечке с глубоким декольте и лосинах. Красотка опустилась на колени и извивалась на полу, она с гордостью демонстрировала свои изгибы, играя с длинными волосами.

"~ ДВИЖЕНИЕ ~ запуск завтра ... @tropicofc", - написала модель.

За час пост собрал почти 20 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных слов в сторону фигуры красотки.

"Мой ангел", - написал один из поклонников.

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала в платье. Девушка стояла под душем. Красотка взялась рукой за молнию наряда, делая снимок еще более соблазнительным. Кадр получился довольно горячими и трогательными, хотя и сделанным в черно-белых тонах.

Напомним, раздетая звезда "Victoria’s Secret" довела до мурашек кадрами из душа

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