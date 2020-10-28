Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальну фігуру, вбравшись в напівпрозору сукню

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

«У цій сукні душа вимагає свята і танців», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кумейко позує в напівпрозорій сукні, ефектно рухаючись під звуки музики. При цьому видно, що красуня явно не соромиться демонструвати пружне і підтягнуте тіло.

Однак шанувальники знаменитості були позбавлені можливості захопитися формами кумира, оскільки Кумейко викинула їх в Stories.

До цього ми розповідали, що екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася бездоганною фігурою, примірявши лише джинси

"Що по погоді? Намагаюся визначитися з верхнім одягом, але щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко зображена за новою серією «танців біля холодильника». В рамках цієї рубрики красуня виконує запальні танці у себе вдома на тлі кухні.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".