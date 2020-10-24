Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречной фигурой, примерив лишь джинсы

Кадры знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Что по погоде? Пытаюсь определиться с верхней одеждой, но что-то пошло не так», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко запечатлена за новой серией «Танцев у холодильника». В рамках этой рубрики красотка исполняет зажигательные танцы у себя дома на фоне кухни.

При этом поклонников Кумейко избавила от возможности что-либо сказать, выбросив ролик в Stories.

До этого мы писали, что Dj Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала безупречное тело в соблазнительных нарядах

«Мы женщины и мы разные. 👑🖤 Каждая из нас прекрасна не только в Instagram, но и утром после пробуждения и вечером, когда уставшие возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня. 💆‍♀️Когда без макияжа и когда с неровно нарисованной стрелкой. Мы прекрасны. Просто знайте об этом!🧚‍♀️👯‍♀️» - говорится в сообщении.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

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