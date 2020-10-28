Українська співачка MARUV похвалилася бездоганними вигинами, вбравшись в панчохи з боді
Кадри знаменитість викинула у себе в TikTok, передає Politeka.
Так, красуня спершу позує в оверсайз штанях і кофті. Після того, як вона підкидає кросівки, після чого MARUV постає в елегантному боді й панчохах, демонструючи вигини в різних позах.
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Попри те, що кадри співачка ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого.
"Запальничка«," ікона. Краща красуня просто. Вид вогонь", "як завжди - пипець крута», «ти класна», "бездоганний вигляд", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала своє нове альтер его, яке виявилося фатальною красунею в томному образі
На знімках, зроблених при незвичайному червоному підсвічуванні, MARUV позує в пікантній напівпрозорій чорній блузці з глибоким декольте. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свої пишні форми, виставляючи їх прямо на камеру.
Доповнюють образ красуні модний чокер з сяючими кристалами і яскравий макіяж. Завдяки поряд співачки й червоному підсвічуванню всі фото виглядають дуже томними й загадковими.
Нагадавши, MARUV в мокрому купальнику засвітила принади, побешкетувавши у вируючій воді.
Як повідомляла Politeka, MARUV в латексі і ланцюгах переплюнула саму себе, приголомшивши новим відвертим відео.
Також Politeka писала, що MARUV в латексі й прозорому костюмі розставила ноги до непристойності, засвітивши злачні місця: кадри зухвалості.