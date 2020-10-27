Популярная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, показала свое новое альтер эго, которое оказалось роковой красоткой в томном образе

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми фото в своем Инстаграм.

На снимках, сделанных при необычной красной подсветке, MARUV позирует в пикантной полупрозрачной черной блузке с глубоким декольте. Певица совершенно не стесняется демонстрировать свои пышные формы, выставляя их прямо на камеру.

Дополняют образ красотки модный чокер с сияющими кристаллами и яркий макияж. Благодаря наряду певицы и красной подсветке все фото выглядят очень томными и загадочными.

«Анна Борисовна Сосмантэ!!! Знакомьтесь! Мое новое Альтер эго. Она у меня лакшери наркобаронесса», - подписала снимки певица.

Ее поклонники активно комментируют ее новый образ.

«Ну шо за шикарная дама?», «Мексиканская дива», «Отличный образ. Очень удачный», «Дита Фон Тиз нервно курит», «Ну какова же красотаа», «Вот это прям сногсшибательная красота», «Мужики хотят, бабы (тоже) завидуют», «А губки та какие невинные», «Не женщина а кофе в постели», - пишут люди.

До этого мы писали, что MARUV похвасталась невероятной фигурой в «дырявом» купальнике во время игрищ в джакузи.

Обратим внимание, что на кадрах MARUV расставила руки, демонстрируя фигуру во всей красе На других снимках певица уже лежа в джакузи, улыбаясь на камеру.

Напомним, MARUV в мокром купальнике засветила прелести, пошалив в бурлящей воде.

Как сообщала Politeka, MARUV в латексе и цепях переплюнула саму себя, огорошив новым откровенным видео.

Также Politeka писала, что MARUV в латексе и прозрачном костюме расставила ноги до неприличия, засветив злачные места: кадры дерзости.