Актриса Лера Товстолес, яка є зіркою "Кварталу 95", похвалилася красою після зміни іміджу

Знімками зірка поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.

"Невже я в цьому віці?! Вік, коли будь-яка пора року, стає прекрасною і довгоочікуваною. Осінь - для мене однозначно час змін. Внутрішніх і навіть зовнішніх. Я за вересень і жовтень однозначно стала сильнішою, у зв'язку з різними подіями в моєму житті. Але Слава богу я ставлюся до всіх труднощів, як до перешкод, які я обов'язково пройду. А ось зовні теж хочеться змінюватися! Міняю стиль і тепліше одягаюся... " - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Товстолес позує поблизу від камери, вбравшись в картату сорочку і легку кофту. Довершувала образ красуні елегантний капелюх.

"Модель", "вогонь вид», «красуня», "крутий лук", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що 25-річна гумористка, актриса "Квартал 95 "і" жіночого кварталу " Лера Товстолес заінтригувала соковитими кадрами з відомим красенем

Так, розкішна блондинка Лера продемонструвала струнку фігуру в чорній міні-сукні, на шпильках. Неможливо не помітити довжелезні ніжки красуні, якими та хвалиться без докорів сумління.

Поруч з нею на сцені стояв екс-учасник "Время и стекло" і музикант «Mozgi» Позитив. На одному з кадрів Лера вчепилася в нього, трохи присівши і подивившись прямо в очі.

Нагадавши, соковита блондинка з "Квартал 95" влаштувала пустощі на авто, аж курточка злетіла.

Як повідомляла Politeka, фігуриста блондинка з "Квартал 95" вип'ятила бюст і звела з розуму видом в тісному вбранні.

Також Politeka писала, що блондинка з " Квартал 95 "потрясла пружними сідницями в" невидимому "костюмі:"пішла спека".