25-летняя юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес заинтриговала сочными кадрами с известным красавчиком
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в смелом наряде на сцене.
Так, роскошная блондинка Лера продемонстрировала стройную фигуру в черном мини-платье, на шпильках. Невозможно не заметить длиннющие ножки красотки, которыми та хвастается без зазрения совести.
Рядом с ней на сцене стоял экс-участник "Время и стекло" и музыкант «Mozgi» Позитив. На одном из кадров Лера вцепилась в него, немного присев и посмотрев прямо в глаза.
"Уже в эту субботу! @zhenskiykvartal_official на 1+1 в 22:00! Новый свежий выпуск. Как думаете, что говорю Позитиву?)", - заинтриговала актриса.
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Пользователи за считанные часы поставили сотни лайков. В одном из комментариев Товстолес в ответ на "сердечко" написала "ж*па)".
Ранее мы сообщали, Лера довела публику до экстаза яркими фото на улице в крохотном платье телесного цвета. Дополнили эффектный образ артистки кокетливые сапожки с цветочным рисунком. В подписи к фото девушка рассказала, что их ей подарила коллега по сцене Елена Кравец.
На снимках Лера повернулась к камере спиной, продемонстрировав свою точенную фигурку с сочными формами, подчеркнутыми обтягивающей тканью.
«Настроение разбивать сердца. А в таком костюме это вполне возможно)», - подписала кадры юмористка.
Ее поклонники не смогли пройти мимо такой фотосессии.
Напомним, сочная блондинка из "Квартал 95" устроила шалости на авто, аж курточка слетела.
Как сообщала Politeka, фигуристая блондинка из "Квартал 95" выпятила бюст и свела с ума видом в тесном наряде.
Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" потрясла упругими ягодицами в "невидимом" костюме: "Пошла жара".