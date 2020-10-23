25-летняя юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес заинтриговала сочными кадрами с известным красавчиком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в смелом наряде на сцене.

Так, роскошная блондинка Лера продемонстрировала стройную фигуру в черном мини-платье, на шпильках. Невозможно не заметить длиннющие ножки красотки, которыми та хвастается без зазрения совести.

Рядом с ней на сцене стоял экс-участник "Время и стекло" и музыкант «Mozgi» Позитив. На одном из кадров Лера вцепилась в него, немного присев и посмотрев прямо в глаза.

"Уже в эту субботу! @zhenskiykvartal_official на 1+1 в 22:00! Новый свежий выпуск. Как думаете, что говорю Позитиву?)", - заинтриговала актриса.

Пользователи за считанные часы поставили сотни лайков. В одном из комментариев Товстолес в ответ на "сердечко" написала "ж*па)".

Ранее мы сообщали, Лера довела публику до экстаза яркими фото на улице в крохотном платье телесного цвета. Дополнили эффектный образ артистки кокетливые сапожки с цветочным рисунком. В подписи к фото девушка рассказала, что их ей подарила коллега по сцене Елена Кравец.

На снимках Лера повернулась к камере спиной, продемонстрировав свою точенную фигурку с сочными формами, подчеркнутыми обтягивающей тканью.

«Настроение разбивать сердца. А в таком костюме это вполне возможно)», - подписала кадры юмористка.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такой фотосессии.

«Как бы выразился мой дед, ёпсель-мопсель!», «Секси», «Фигурка огонь», «Красивая очень», «Красотка», «Мать, ну ты аккуратней с такими фотками!», - писали пользователи.

Напомним, сочная блондинка из "Квартал 95" устроила шалости на авто, аж курточка слетела.

Как сообщала Politeka, фигуристая блондинка из "Квартал 95" выпятила бюст и свела с ума видом в тесном наряде.

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" потрясла упругими ягодицами в "невидимом" костюме: "Пошла жара".