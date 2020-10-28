Актриса Лера Товстолес, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась красотой после смены имиджа

Снимками звезда поделилась у себя в Instagram, передает Politeka.

«Неужели я в этом возрасте?! Возраст, когда любая пора года, становится прекрасной и долгожданной. Осень- для меня однозначно время перемен. Внутренних и Даже внешних. Я за сентябрь и октябрь однозначно стала сильнее, в связи с разными событиями в моей жизни. Но Слава богу я отношусь ко всем трудностям, как к препятствиям, которые я обязательно пройду. А вот внешне тоже хочется меняться! Меняю стиль и теплее одеваюсь…» - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Товстолес позирует вблизи от камеры, нарядившись в клетчатую рубашку и легкую кофту. Довершала образ красотки элегантная шляпа.

«Модель», «огонь вид», «красавица», «крутой лук», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что 25-летняя юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес заинтриговала сочными кадрами с известным красавчиком

Так, роскошная блондинка Лера продемонстрировала стройную фигуру в черном мини-платье, на шпильках. Невозможно не заметить длиннющие ножки красотки, которыми та хвастается без зазрения совести.

Рядом с ней на сцене стоял экс-участник "Время и стекло" и музыкант «Mozgi» Позитив. На одном из кадров Лера вцепилась в него, немного присев и посмотрев прямо в глаза.

Напомним, сочная блондинка из "Квартал 95" устроила шалости на авто, аж курточка слетела.

Как сообщала Politeka, фигуристая блондинка из "Квартал 95" выпятила бюст и свела с ума видом в тесном наряде.

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" потрясла упругими ягодицами в "невидимом" костюме: "Пошла жара".