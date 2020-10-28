Вагітна модель Емілі Ратаковски, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася бездоганною фігурою в одному біліні

Знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"Нове тіло-новий одяг", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках Ратаковскі позує в елегантних штанях і кофті для вагітних, грайливо заглядаючи в кадр. На інших фотографіях знаменитість постала перед фанатами в халаті і бікіні, яке ефектно підкреслювало її округлі форми.

"Бездоганні вигини, Емі!", "дуже мило виглядаєш" « "о мій бог, наскільки це красиво«,» обожнюю тебе і твій новий стиль, цукерка«," Ти виглядаєш такою красивою після того, як завагітніла. Ніколи ще тебе такий не бачила", "ідеальна", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, показала, як приховує вагітність на фото

Досить довгий час супермодель приховувала своє становище від уважних шанувальників. Вона активно ділилася фото, на яких блищала ще худою і підтягнутою фігурою. Як відомо, Емілі ніколи не соромилася демонструвати свої форми, тому в мережі звикли до її відкритим і пікантним образам.

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні