Гривні буде дуже боляче

Курс валют в Україні 29 жовтня підступно навалиться на гривню, чиновники з НБУ затіяли нову гру

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз національного регулятора.

Зокрема, стодоларова купюра підскочить відразу на кілька гривень. Міжбанк відкриється з +3,34 гривні. Євро ж навпаки, грандіозно впаде: валюта втратить на міжбанку 24,45 гривні.

Курс валют 29 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2839,89 грн;

100 євро - 3331,33 грн.

Уточнимо, що до середини минулого дня Долар вже підскочить на 2,82 гривні. До кінця дня він вирішив остаточно "добити" гривню.

На цьому тлі трохи підскочить і Російський рубль, десять з яких можна буде купити за 3,7041 грн.

До цього ми розповідали, що поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів.

За словами економіста Тараса Котовича, в результаті очікується отримання ще більшої кількості пропозицій валюти від експортерів.

При цьому збалансувати надлишок пропозиції здатне зниження продажу валюти тими, хто буде отримувати відшкодування ПДВ.

Котович стверджує, що через п'ять тижнів інтервенцій з продажу валюти, минулого тижня НБУ не брав участь у торгах на валютному ринку.

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