Погода в Україні 29 жовтня підступно вдарить по громадянах, бабине літо зникне з низки областей

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

На західній частині країни українцям варто готуватися до невеликих, але затяжних дощів. Вони накриють жителів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. На решті частини регіону очікується хмарність. Очікується, що повітря буде в районі 12-15 градусів вище нуля, а вночі похолодає до 5-8 за Цельсієм.

На півночі країни очікується суха, хоча і похмура погода. Осінь тут дозволить повітрю прогрітися до 11-14 тепла. Вночі ж похолодає до 4-8 градусів.

Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах. Тут синоптики прогнозують від 12 до 17 градусів за Цельсієм. У темний час доби повітря охолоне до 5-10 градусів.

Найтепліше буде на півдні України, де повітря прогріється до 15-19 за Цельсієм. Після заходу сонця, очікується різке похолодання до 10-12 за Цельсієм.

Жителів східних регіонів осінь побалує комфортними 12-15 тепла вдень. Вночі ж на вулиці буде від 3 до 6 за Цельсієм.

Українцям, які проживають в центрі й передмісті, осінь порадує 11-15 градусами за Цельсієм. А ось вночі очікується різке похолодання. На вулиці буде від 4 до 8 градусів зі знаком «плюс».

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