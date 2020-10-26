Погода в Украине 26 октября проявит благосклонность, но жителей одного региона накроют грозовые дожди

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.

Западную Украину ждет облачность. Дождей не предвидится, а воздух побалует комфортными 14-17 градусами выше нуля. Ночью воздух остынет до 7-11 со знаков выше нуля.

На севере украинцев ждет облачность и 14-16 со знаком "плюс". Ночью же резко похолодает. Синоптики говорят о 7-10 градусах.

Похожая ситуация будет и в центральных регионах. Дневные 14-18 градусов сменятся ночными 7-11 со знаком «плюс».

Единственное место, где сегодня будут дожди – это Одесская область. Там будут осадки с грозой. Несмотря на это, воздух прогреется до 17-19 тепла. Ночью также будет тепло: от 9 до 12 градусов.

На востоке украинцам советуют ожидать облачности и 13-16 градусов тепла. Ночью воздух опустится до 3-6 по Цельсию.

Украинцам в столице и пригороде синоптики из Укргидрометцентра порадовали облачностью. Днем ожидается 13-16 со знаком по Цельсию. А вот ближе к ночи похолодает до 6-10 тепла.

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Как сообщала Politeka, погода даст украинцам передохнуть, устроив приятный сюрприз: какие регионы пригреет солнце.

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