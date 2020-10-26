Украинцы могут наслаждаться, вероятно, последними теплыми днями

Об этом в прогнозе погоды отметила синоптик Наталья Диденко, который она обнародовала в собственном Facebook.

По ее словам, теплую погоду в украинских регионах спровоцирует антициклон, поэтому осадки маловероятны.

Если дождливо, то только на юге и в отдельных районах.

"Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет +13+18 градусов, в южной части до +20 градусов", - отметила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.

Завтра, 26 октября, в столице будет без осадков. Однако, как предупреждает синоптик, утром возможны туманы.

"В Киеве 27-го октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14+16 градусов. Гуляйте на здоровье, грейтесь, не избегайте скопления желтых листьев, делайте из него красивые пышные веночки и избегайте тесного скопления людей", - резюмировала Диденко в свежем прогнозе погоды.

Ранее мы предупреждали об аномальной погоде в ноябре.

В частности, украинские синоптики обещают в следующем месяце теплую погоду и небольшое количество осадков. Дождей, по словам специалистов, будет гораздо меньше нормы.

Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.

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