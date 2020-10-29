Погода в Украине 29 октября коварно ударит по гражданам, бабье лето исчезнет с ряда областей

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

На западной части страны украинцам стоит готовиться к небольшим, но затяжным дождям. Они накроют жителей Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На остальной части региона ожидается облачность. Ожидается, что воздух будет в районе 12-15 градусов выше нуля, а ночью похолодает до 5-8 по Цельсию.

На севере страны ожидается сухая, хотя и пасмурная погода. Осень здесь позволит воздуху прогреться до 11-14 тепла. Ночью же похолодает до 4-8 градусов.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Здесь синоптики прогнозируют от 12 до 17 градусов по Цельсию. В темное время суток воздух остынет до 5-10 градусов.

Теплее всего будет на юге Украины, где воздух прогреется до 15-19 по Цельсию. После захода солнца, ожидается резкое похолодание до 10-12 по Цельсию.

Жителей восточных регионов осень побалует комфортными 12-15 тепла днем. Ночью же на улице будет от 3 до 6 по Цельсию.

Украинцам, которые проживают в центре и пригороде, осень порадует 11-15 градусами по Цельсию. А вот ночью ожидается резкое похолодание. На улице будет от 4 до 8 градусов со знаком «плюс».

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