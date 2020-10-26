В ноябре синоптики обещают аномальную погоду в Украине
Об этом передает Politeka, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.
Так, согласно прогнозам специалистов, погода будет удивлять украинцев. Синоптики обещают в следующем месяце теплую погоду и небольшое число количество осадков. Дождей, по словам специалистов, будет гораздо меньше нормы.
Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.
Кароль в платье за 50 тысяч посветила бюстом в неприличном декольте: "И это на съемках Квартал 95"
Новый курс валют, урезание выплат и мощный взрыв в Азовском море – главное за ночь
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
Звезда "Дизель шоу" Булитко поразила вульгарным видео со своей "мамой": "Боже... Что стало с людьми? "
Отдельно специалисты рассказали, какая погода будет в украинских горах. Там в ноябре ожидается температура воздуха от ноля до 3° тепла.
Ранее мы писали, что погода в Украине 26 октября проявит благосклонность, но жителей одного региона накроют грозовые дожди.
Западную Украину ждет облачность. Дождей не предвидится, а воздух побалует комфортными 14-17 градусами выше нуля. Ночью воздух остынет до 7-11 со знаков выше нуля.
На севере украинцев ждет облачность и 14-16 со знаком "плюс". Ночью же резко похолодает. Синоптики говорят о 7-10 градусах.
Похожая ситуация будет и в центральных регионах. Дневные 14-18 градусов сменятся ночными 7-11 со знаком «плюс».
Единственное место, где сегодня будут дожди – это Одесская область. Там будут осадки с грозой. Несмотря на это, воздух прогреется до 17-19 тепла. Ночью также будет тепло: от 9 до 12 градусов.
На востоке украинцам советуют ожидать облачности и 13-16 градусов тепла. Ночью воздух опустится до 3-6 по Цельсию.
Напомним, что часть Украины уйдет под воду, климат меняется: какие районы могут полностью исчезнуть.
Как сообщала Politeka, погода даст украинцам передохнуть, устроив приятный сюрприз: какие регионы пригреет солнце.
Также Politeka писала, что масштабное наводнение угрожает Одесской области, сделано предупреждение: какие районы затопит.