Кадр зі зйомок серіалу «Свати» сколихнув шанувальників проекту

Як передає Politeka.net, кадр з'явився в Instagram на фан-сторінці.

Відзначимо, через пандемію прем'єру нового, сьомого сезону серіалу довелося відкласти. Але фанати, які і так вже зачекалися, адже серіал не виходив кілька років, згадують улюблені моменти, а також уважно стежать за кадрами зі зйомок, які хоч і не часто, але все ж спливають в мережі.

На одному з таких Валюха Будько, котру грає Тетяна Кравченко відображена рябом з Ольгою Миколаївною( Людмила Артем'єва), а перед ними сидить великий пес. А ось серіального чоловіка-Івана Будька (Федір Добронравов) поруч з Кравченко немає.

Актриса, посміхаючись, дивиться в кадр і погладжує собаку. Схоже, Валюха проміняла Івана на ось такого незвичайного партнера.

Нагадаємо, раніше відома російська актриса, полюбилася багатьом по ролі Валюхи в серіалі "Свати", розповіла про те, як їй працювалося на зйомках.

Так, Тетяна Кравченко зізналася, що вважає атмосферу на знімальному майданчику ідеальною.

"Вважаю, що на знімальному майданчику серіалу «Свати» було все ідеально. Від вдало виставленого кадру, до всього акторського підбору. Особливою рисою відзначилися наші маленькі герої серіалу-Костя і Аня. Здорово, що в такому молодому віці високо будується акторський талант», - підкреслила актриса.

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