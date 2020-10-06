Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала об атмосфере, которая царит на съемочной площадке проекта

Известная российская актриса, полюбившаяся многим по роли Валюхи в сериале «Сваты», рассказала о том, как ей работалось на съемках. Ее цитата появилась на одной из фан-страниц сериала в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Кравченко призналась, что считает атмосферу на съемочной площадке идеальной.

«Считаю, что на съёмочной площадке сериала «Сваты» было всё идеально. От удачно выставленного кадра, до всего актерского подбора. Особенной чертой отличились наши маленькие герои сериала — Костя и Аня. Здорово, что в таком молодом возрасте высоко строится актерский талант», - подчеркнула актриса.

Также авторы публикации поделились фотографией Кравченко с одним из юных актеров «Сватов» Константином Чернокрылюком. На ней актеры позируют в своих сериальных образах.

Поклонники Кравченко активно комментируют публикацию.

«Талантливы все абсолютно! Просто отдыхаешь. Важно в наше время. Спасибо вам огромное», «Вы все молодчины!», «Я любуюсь всеми, а Вас, вернее Вашу героиню Валюху я невольно стала копировать», «Костя и Аня были на площадке органичны, не играли, а, жили! Были под стать взрослым!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кравченко огорошила переменами во внешности.

Уточним, что на снимке Кравченко позирует явно постаревшая. На себя она набросила темного цвета курточку, а на плече виднеется лямка от сумки. Но, несмотря на это, поклонники звезды пришли в восторг от увиденного.

Напомним, Валюха из «Сватов» напугала перевоплощением во внешности, актрису не узнать.

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" восхитила неувядающей красотой рядом с молодой коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что постаревшая Валюха из "Сватов" огорошила траурным видом и признанием о сериале: "Жизнь остановилась".