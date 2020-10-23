Известная актриса Людмила Артемьева, сыгравшая в популярном сериале "Сваты" Ольгу Ковалеву, поделилась в соцсети редким кадром

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, звезда похвалилась фотографией со съемок фильма. Это можно понять по тому, что напротив нее и Татьяны Кравченко, которой в сериале досталась роль полюбившейся зрителям Валюхи Будько, установлена кинокамера.

Актрисы сидят рядом за столом и что-то обсуждают. На столе стоит компьютер и разбросано много бумаг с ручками. Татяна, сидящая за клавиатурой что-то горячо доказывает Людмиле, причем, Артемьева явно недовольна. Ее лицо аж перекосило, фанаты обратили внимание на гримасу знаменитости.

"С Татьяной Кравченко 😍", – коротко подписала кадр Артемьева.

Фанатам понравилось новое фото, о чем они тут же написали в комментариях, заодно отметив новый пост множеством лайков. Кстати, "сердечко" под снимком поставила и другая героиня фото – Татьяна Кравченко.

"Я обожаю смотреть сериал сваты и надеюсь увидеть 7сезон . я вас всех люблю 💖💖💖💖💖😘💋💋💋🤗 "сваты'сериал,это отличная работа актеров,они показывают как надо любить,дружить,помогать друг другу, здоровья вам наши любимые , благодарю❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Потрясающий дуэт! Очень Вас любим! Всех благ!💋💋💋 Милые , добрые сватьи!!!У меня на телевизоре есть канал «Светы» , он бесконечно крутится по кругу у нас дома ! Все мои тоже обожают в том числе и ребёнок 2 года!🌸спасибо вам за эту потрясающую работу , этот сериал на века 🙏🏻 Я тоже сериал обожаю Сваты и всех там актёров ❤️❤️❤️❤️ 👏🙌😍😂 Молодцы девочки 👍😘", – написали они.

Ранее мы писали, что Популярная украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», поразила неожиданным образом в очках.

«Всем хороших выходных», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кравченко позирует в очках, сидя на стуле. При этом актриса красиво улыбается на камеру.

Среди лайкнувших пост оказалась и фан-страница семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.