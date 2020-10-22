Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал покорила романтичным и женственным образом

Актриса, полюбившаяся многим украинцам в образе Женьки из сериала «Сваты», показала себя в новом образе в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кошмал сидит на стуле, кокетливо наклонив голову и закинув ногу на ногу. На ней строгий, но в то же время женственный костюм из черных брюк и романтичной белой блузки с рукавами-фонариками и украшенным лентой и стразами воротником.

Легкий макияж и волосы, спадающие на плечи волнами, добавляют образу актрисы воздушности и делают ее настоящей роковой женщиной. На фото Кошмал мило улыбается.

Поклонники знаменитости тут же принялись комментировать ее фото.

«Красавица», «Красивая, жду сваты 7», «Отличное фото!!! С нетерпением ждём Ваших новых ролей!!», «Прелесть», «Ты просто прекрасна», «Божественно», «Куколка», «Анюта выглядишь чудесно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кошмал показала идеальную фигуру в прозрачном платье.

Обратим внимание, что на снимке Кошмал позирует в прозрачном наряде в окружении других звезд. Также красотка поделилась фотографией, где она рядом с подругами уселась на ковер.

«Отличные новости. Уже сегодня премьера детективного сериала… с широкой улыбкой вспоминаю съёмки этого проекта! Так что... в добрый путь», - написала актриса.

Напомним, довольная Женька из "Сватов" в униформе прильнула к трем брутальным красавцам: "Хорошо, когда все...".

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» в струящемся платье-ночнушке покорила видом в роскошных апартаментах: настоящая звезда.

Также Politeka писала, что довольная Женька из «Сватов» пленила красотой в прозрачном платье: «Даже не узнала сначала».