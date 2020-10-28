Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян показала свій відпочинок з сестричками

Відома красуня зараз відпочиває зі своїми родичками в теплих краях, звідки порадувала шанувальників фото в купальнику, повідомляє Politeka.net.

Зірка постала в мікро-бікіні, виставивши на загальний огляд форми, завдяки яким прославилася на весь світ.

Крихітний купальник коричневого відтінку складався з трикутних клаптиків тканини, що тримаються на найтонших лямках.

Груди виглядали просто чудово, а тонкі бретельки, підстрибнули вище стегон, дозволили насолодитися округлими формами стегон.

Модель одягла бандану, і розпустила волосся, що лягло невеликою хвилею на плече.

У такому вигляді знаменитість стояла посередині двох красунь-сестричок Хлої і Кортні Кардашьян. Вони також виглядали чудово у своїх мікро-бікіні.

"Дівчатка просто хочуть засмагати☺️", - підписала фото Кім.

Всього за 40 хвилин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захопилися шикарною зовнішністю трьох красунь і написали багато компліментів в їх сторону.

Нагадаємо, Кім Кардашьян порадувала новими яскравими кадрами в сторіз Instagram. Тіло знаменитості красиво блищало, мабуть, від косметичних засобів. Шкіра прямо сяяла від світла, що не могло не привернути увагу.

Зірка була в срібних бікіні і лосинах, тканина яких була нещільною.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян постала в синій блузі без рукавів. На вбранні був помітний гарний малюнок у вигляді гір і птахів. Крізь прозору блузку проглядалася білизна знаменитості, що надавало образу особливої пікантності.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".