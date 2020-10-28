Анжеліка Ревва, дружина коміка й співака Артура Пирожкова, порадувала шанувальників спокусливим фото і забавним чотиривіршем

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій міні-сукні в темну смужку. Тканина вигідно обтягнула її струнку фігуру, підкресливши все "найсмачніше". А виріз на грудях стовідсотково звів з розуму шанувальників дівчини.

Зі смокі-макіяжем і красивою укладкою, Анжеліка, однак, вибрала несподівану локацію для фото. Дружина Пирожкова позувала на стоянці вантажівок.

Пост дівчина супроводила наступним віршиком:

"Настрій класний-весняний!

Я йду, посмішки не тая...

У мене сьогодні-неділя

Пофігу, що осінь і середа! 🙃✌️🍁"

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі згадали пост її чоловіка Артура Пирожкова в цей же день. Той показав як робить зарядку, граючи м'язами перед камерою.

"Лялечка😍"

"Шикарна Анжеліка!👍👍👍😘"

"Чомусь згадалися 90-ті. це рядки з червоної цвілі група така була"

"Анжеліка, ви Богиня 🌷❤️"

"Саме тому з ранку Артур Пирожков пішов робити зарядку! Ви прекрасні! ❤️"

"Не той фон"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка спокусила публіку крутим виглядом в червоному купальнику. Дівчина застигла на сходинках при виході з басейну, вся мокра і апетитна, а від її засмаглих стегон неможливо відірвати погляд.

"Нереальна", "а я думала звідки у Вас стільки краси тепер зрозуміла, що все через вашу шикарну і світлу душу", «яка красуня. Пощастило Олександру", - прокоментували шанувальники.

Нагадавши, Артур Пирожков раптово зізнався в коханні посинілому другу.

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова показала, якою була раніше і змусила собі заздрити: "чоловік таке накоїв...".