Анжелика Ревва, супруга комика и певца Артура Пирожкова, порадовала поклонников соблазнительным фото и забавным четверостишьем
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом мини-платье в темную полоску. Ткань выгодно обтянула ее стройную фигуру, подчеркнув все самое "вкусное". А вырез на груди стопроцентно свел с ума поклонников девушки.
Со смоки-макияжем и красивой укладкой, Анжелика, однако, выбрала неожиданную локацию для фото. Жена Пирожкова позировала на стоянке грузовиков.
Пост девушка сопроводила следующим стишочком:
"Настроение классное - весеннее!
Я иду, улыбки не тая...
У меня сегодня - воскресенье
Пофигу, что осень и среда! 🙃✌️🍁"
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые вспомнили пост ее мужа Артура Пирожкова в этот же день. Тот показал как делает зарядку, играя мышцами перед камерой.
"Куколка😍"
"Шикарная Анжелика!👍👍👍😘"
"Почему-то вспомнились 90-е. Это строки из красной плесени группа такая была"
"Анжелика, вы Богиня 🌷❤️"
"Именно поэтому с утра Артур Пирожков пошел делать зарядку! Вы прекрасны! ❤️"
"Не тот фон"
Ранее мы сообщали, Анжелика соблазнила публику крутым видом в красном купальнике. Девушка застыла на ступеньках при выходе из бассейна, вся мокрая и аппетитная, а от ее загорелых бедер невозможно оторвать взгляд.
«Нереальная», «А я думала откуда у Вас столько красоты теперь поняла, что всё из-за Вашей шикарной и светлой души», «Какая красавица. Повезло Александру», - прокомментировали поклонники.
Напомним, Артур Пирожков внезапно признался в любви посиневшему другу.
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова показала, какой была раньше и заставила себе завидовать: "Муж такое натворил...".