"Ой мама, а кто это!?"

46-летний комик и певец Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, насмешил сеть забавным поздравлением

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстал в образе Алладина.

На одном из кадров, рядом с ним, в синем гриме и с соответствующей атрибутикой, стоял "армянский джин", исполненный Михаилом Галустяном. На другом кадре оба красавца уже преобразились в султанов.

В подписи Пирожков трогательно поздравил товарища с днем рождения, ласково называя его Мишутка.

"Сегодня у моего близкого Друга Мишутки День рождения!!! Ты знаешь как я Тебя люблю!!! Люблю Твою Семью!!! Твоих Родителей!!! Ты послан нам Вселенной, чтобы сделать этот Мир цветным и сказочным!!!! Здоровья Тебе и всем Твоим родным и близким!!! И не останавливайся!!! Помнишь - ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!! А я всегда рядом!!!! Твой Сашуня!!!❤️", - говорится в сообщении.

Пользователи оценили юмор и присоединились к поздравлениям Галустяна:

"Алладин дай погладить лампу🤣"

"Султан Пирожков😁👍"

"Поздравляю с днем рождения этого классного Мишутку!!!"

"Армянский джин🤣🤣"

"Чем больше Галустян выпучивает глаза, тем он кажется больше 😂"

"Вам очень идут сказочные персонажи"

"Ой мама, а кто это!?"

"Вот это дружба 👍"

Ранее мы сообщали, жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала редкое фото в Инстаграм. Она предстала еще маленькой девочкой на черно-белом снимке. Большие глаза и пухлые губы, правда, у нее ничуть не поменялись.

В подписи девушка намекнула, что муж в честь ее дня рождения исполнил ее заветную мечту. Какую именно, красотка оставила тайной.

Напомним, усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…».

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова поделилась радостным известием, Брежнева не сдержалась: "Желаю вам мальчика!".

Также Politeka писала, что подросшие дочки Артура Пирожкова восхитили нежной красотой и неземным взглядом: «Все в папу».