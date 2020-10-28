Відома модель Леоніла Гузь показала себе на радість численної армії фанатів

На фото Гузь позувала в білому купальнику з декольте. Наряд був закритим, але стегна виявилися не покриті тканиною. Леоніла доповнила образ ланцюжком на шиї, а волосся зібрала назад. На першому чорно-білому знімку красуня стояла і спокусливо вигиналася біля куща, а руками взялася за шию. На другому кольоровому кадрі красуня вже поміняла позу, що не завадило фото виявитися дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "така дитинко", "ідеальна", "хороша моделька".

Повідомлялося, що модель Леоніла Гузь вразила гарячими кадрами без одягу.

На нових фото Гузь вирішила без сорому показати себе у всій красі. Так, для фотосесії модель позбулася одягу і залишилася позувати з оголеними грудьми. На кадрах вона стоїть до камери в півоберта і прикриває пишні форми рукою.

Ми писали, що популярна модель Леоніла Гузь показала ідеальну фігуру в пікантному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Гузь позує сидячи в одній білизні і без ліфчика. Розкішні форми ледь прикривав тісний топ знаменитості.

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