Відома модель Леоніла Гузь показала себе на радість численної армії фанатів
На фото Гузь позувала в білому купальнику з декольте. Наряд був закритим, але стегна виявилися не покриті тканиною. Леоніла доповнила образ ланцюжком на шиї, а волосся зібрала назад. На першому чорно-білому знімку красуня стояла і спокусливо вигиналася біля куща, а руками взялася за шию. На другому кольоровому кадрі красуня вже поміняла позу, що не завадило фото виявитися дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що модель Леоніла Гузь вразила гарячими кадрами без одягу.
На нових фото Гузь вирішила без сорому показати себе у всій красі. Так, для фотосесії модель позбулася одягу і залишилася позувати з оголеними грудьми. На кадрах вона стоїть до камери в півоберта і прикриває пишні форми рукою.
Ми писали, що популярна модель Леоніла Гузь показала ідеальну фігуру в пікантному вбранні.
Так, на опублікованих кадрах Гузь позує сидячи в одній білизні і без ліфчика. Розкішні форми ледь прикривав тісний топ знаменитості.
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