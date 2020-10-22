Известная модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной 2018", показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в блузке и трусиках, но без штанов. Звезда сидела у стенки, оставив волосы распущенными. Девушка завязала блузку на животике, а сама смотрела в объектив камеры. Фото Гузь получилось страстным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Страсть и искра в глазах", "Безумно красивая", "Снимай остальное".

Ранее мы писали, что известная модель Леонила Гузь показала длину своих стройных ножек.

В этот раз Леонила предстала в наряде похожем на боди, сверху надев синюю куртку.

Красотка позировала в босоножках на длинных шпильках, забравшись на стол. Ремешок обуви обвил стройную ножку, подчеркнув ее красоту. Леонила нагнулась, выставив назад свой упругий "орешек".

Мы писали, что знаменитая модель Леонила Гузь удивила шалостями.

Девушка сделала селфи в голубом пуловере. Она сделала глупое выражение лица, широко распахнув глаза и прикусив язык. Вдобавок, девушка прижала руку к подбородку, зацепив локоны распущенных волос.

Напомним, шаловливая "Мисс Украина" Гузь расставила ноги и вывалила срам

А еще Politeka писала, что бесстыжая Мисс Украина "выронила" бюст, прикрывшись лоскутом ткани вместо одежды

Также Politeka писала, что "Мисс Украина" Гузь забыла про белье, раздразнив упругими прелестями



