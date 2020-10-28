Известная модель Леонила Гузь показала себя на радость многочисленной армии фанатов

На фото Гузь позировала в белом купальнике с декольте. Наряд был закрытым, но бедра оказались не покрыты тканью. Леонила дополнила образ цепочкой на шее, а волосы собрала назад. На первом черно-белом снимке красотка стояла и соблазнительно выгиналась у куста, а руками взялась за шею. На втором цветном кадре красотка уже поменяла позу, что не помешало фото оказаться очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "такая детка", "Идеальная", "Хорошая моделька".

Сообщалось, что модель Леонила Гузь впечатлила горячими кадрами без одежды.

На новых фото Гузь решила без стеснения показать себя во всей красе. Так, для фотосессии модель избавилась от одежды и осталась позировать с обнаженной грудью. На кадрах она стоит к камере в пол-оборота и прикрывает пышные формы рукой.

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Так, на опубликованных кадрах Гузь позирует сидя в одном белье и без лифчика. Роскошные формы едва прикрывал тесный топ знаменитости.

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