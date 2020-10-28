Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в неймовірно пікантному образі

На фото Олена позувала в прозорій мереживній накидці, як сама дівчина це зазначила. Омович стояла перед дзеркалом на тлі дивана і демонструвала пишний бюст, який прямо вивалювався з величезного декольте. Образ модель доповнила білими трусиками, які можна побачити через прозору тканину. Волосся у красуні були розпущеними, а образ дівчина доповнила невеликим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Накидка", - лаконічно підписала фотографію дівчина.

На другому фото красуня стояла в більш пікантній позі і засвітила трусики, які виявилися прозорими. Але зірку це не бентежило, а фанатів тільки порадувало.

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович засвітила свої пишні форми в дзеркалі, вразивши сміливим фото.



Омович вирішила сфотографувати себе на телефон в невеликому настільному дзеркалі. При цьому модель виявилася оголеною.

"Та красуня, а хто так не вважають, просто заздрять!",» Чиї диньки тут миліше, чиї диньки тут смачніше, твої Оленка«, «картина» дівчинка з персиками", - пишуть люди під фотографією.

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