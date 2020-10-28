Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в невероятно пикантном образе
На фото Алена позировала в прозрачной кружевной накидке, как сама девушка это отметила. Омович стояла перед зеркалом на фоне дивана и демонстрировала пышный бюст, который прямо вываливался из огромного декольте. Образ модель дополнила белыми трусиками, которые можно увидеть через прозрачную ткань. Волосы у красотки были распущенными, а образ девушка дополнила небольшим макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль дивы в социальных сетях.
"Накидка", - лаконично подписала фотографию девушка.
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На втором фото красотка стояла в более пикантной позе и засветила трусики, которые оказались прозрачными. Но звезду это не смущало, а фанатов только обрадовало.
Сообщалось, что популярная отчественная модель Алена Омович засветила свои пышные формы в зеркале, впечатлив смелым фото.
Омович решила сфотографировать себя на телефон в небольшом настольном зеркале. При этом модель оказалась обнаженной.
«Да красавица, а кто так не считают, просто завидуют!»,«Чьи дыньки тут милее, чьи дыньки тут вкуснее, твои Алёнушка», «картина «девочка с персиками», - пишут люди под фотографией.
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